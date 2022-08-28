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العراق.. صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار للخروج من الأزمة

العراق.. صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار للخروج من الأزمة
28 أغسطس 2022 17:26

اتفق رئيسا الجمهورية والحكومة في العراق، اليوم الأحد، على ضرورة أن يكون الحوار الجاد والفاعل هو السبيل للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية في البلاد.

وقال بيان للرئاسة العراقية، إن الرئيس العراقي برهم صالح اجتمع مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لبحث القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد وتداعيات الأزمة السياسية القائمة.

وذكر البيان أنه تم "التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".

ووفق البيان، جرى التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي.

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المصدر: وكالات
العراق
برهم صالح
مصطفى الكاظمي
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