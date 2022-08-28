الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في هولندا

من موقع الحادث
28 أغسطس 2022 17:22

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون بجروح بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص كانوا يتناولون العشاء مساء السبت في الهواء الطلق بالقرب من روتردام، وفق حصيلة صدرت عن الشرطة الهولندية الأحد.
وقالت الناطقة باسم الشرطة مريم بورز:إن الحصيلة ارتفعت راهنا إلى "ستة قتلى وسبعة جرحى، من بينهم امرأة في حالة خطرة، إثر حادث الأمس".
وأفادت بورز "لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ما حصل بالتحديد". واستبعدت الشرطة الفرضية الإرهابية.
وكانت الحصيلة الأولى لضحايا هذا الحادث الذي وقع مساء السبت على بعد حوالى 30 كيلومترا من جنوب روتردام تفيد بوقوع قتيلين على الأقلّ وعدّة جرحى.
وبحسب الشرطة، انحرفت الشاحنة القاطرة عن الطريق وسارت باتجاه مجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في مأدبة شواء.
ولم يصب سائق الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسبانية بأذى. وقد أوقف وأودع السجن على ذمّة التحقيق.
وأكّدت الناطقة باسم الشرطة أن السائق "لم يكن تحت تأثير الكحول".
وأطلقت الشرطة نداء لجمع إفادات شهود تساعدها في تحقيقها.

أخبار ذات صلة
«الإرهاب».. أهم معوقات التنمية في أفريقيا
قتلى بعملية دهس بشاحنة في هولندا
المصدر: وكالات
عملية دهس
هولندا
الإرهاب
آخر الأخبار
روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية
اليوم 13:33
«قناة أبوظبي» تعرض المسلسل التركي «الغراب»
دنيا
«قناة أبوظبي» تعرض المسلسل التركي «الغراب»
اليوم 13:24
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©