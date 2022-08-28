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هدوء حذر بعد قتال دموي خلف 32 قتيلاً في طرابلس
من طرابلس
28 أغسطس 2022 17:03
عاد الهدوء إلى طرابلس، اليوم الأحد، غداة اشتباكات بين مجموعات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية أسفرت عن سقوط 32 قتيلا و 159 جريحا، حسب حصيلة رسمية.
وسمع إطلاق نار كثيف ودوي قصف مدفعي طوال ليل الجمعة ويوم السبت حتى حلول الظلام في عدد من أحياء العاصمة.
وسادت حالة من الهدوء الحذر في العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم، بعد جولة قتال هي الأسوأ خلال عامين.
وذكرت مصادر أن الطرق ازدحمت في طرابلس بالسيارات، وفتحت المتاجر أبوابها فيما أزل عدد من الليبيين الزجاج المحطم وأنقاض أخرى خلفتها أعمال العنف.
وفضلا عن القتلى والجرحى، أدت الاشتباكات إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة، فضلا عن نزوح عدد من السكان من بعض المناطق هربا من القتال.
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