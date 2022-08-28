مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا الفيضانات

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس عن خالص التعازي لجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في البلاد، وأسفرت عن وفاة المئات، وإصابة وتشريد الآلاف من المواطنين.

وأكد المجلس في بيان له تضامنه الكامل مع باكستان من أجل تجاوز هذه المحنة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ باكستان وأهلها من كل مكروه وسوء.