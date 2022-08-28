الجيش الصيني يعلن حالة التأهب بعد مرور سفينتين أميركيتين عبر مضيق تايوان
أرشيفية
28 أغسطس 2022 11:06
قال الجيش الصيني اليوم الأحد، إنه يراقب سفن البحرية الأميركية التي تبحر عبر مضيق تايوان، وسيظل في حالة تأهب قصوى استعدادا لدحر أي استفزازات.
وقالت البحرية الأميركية، إن طرادي الصواريخ الموجهة تشانسلورزفيل وأنتيتام "عبرا مضيق تايوان" اليوم الأحد بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي.
وعبرت سفينتان حربيتان أميركيتان مضيق تايوان الأحد، على ما أعلنت البحرية الأميركية، في أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة في محيط الجزيرة.
وأبحرت سفينتان أميركيتان نحو الجنوب عبر مضيق تايوان الاستراتيجي لأول مرة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي أدانتها الصين بشدة. وقال الاسطول السابع بالبحرية الأميركية في بيان اليوم الأحد إن السفينتين يو اس اس انتيتام و يو إس إس تشانسلورزفيل، اللتين تحملان صواريخ موجهة، كانتا في مهمة " روتينية" في المياه الدولية. وأضاف البيان" عبور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة نحو محيط هادئ-هندي حر ومفتوح. الجيش الأميركي يحلق ويبجر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي". وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تراقب عن كثب السفينتين.
ويعد هذا أول مرور لسفن أميركية منذ زيارة بيلوسي، التي ترأست وفدا من الكونجرس، مطلع الشهر الجاري لتايوان. وأثارت الزيارة القصيرة، التي تعهدت بيلوسي خلالها بتضامن واشنطن، غضب القيادة في بكين، التي تعتبر تايوان إقليما منفصلا عنها سوف يتم إعادة توحيده مع البر الرئيسي. وردا على الزيارة، أجرى الجيش الصيني مناورات واسعة النطاق حول تايوان. وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف الجمعة إن قرار الصين بإجراء مناورات بالقرب من تايوان كان محاولة لوقف استخدام مضيق تايوان كمياه دولية.