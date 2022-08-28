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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 600 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 600 مليون حالة
28 أغسطس 2022 09:59

 أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 600 مليون حالة.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0020 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 600 مليون و449 ألفا و934 إصابة.
وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و485 ألفا و233 وفاة.
وسجلت الولايات المتحدة 94 مليوناً و184 الفاً و146 حالة إصابة ومليون و43 ألفاً و838 حالة وفاة كأكبر دولة في عدد الإصابات والوفيات.
وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 44 مليوناً و398 ألفاً و696 حالة، تليها فرنسا بـ 34 مليونا ًو662 ألفاً و834 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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المصدر: وكالات
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