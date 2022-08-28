ألمانيا تتعهد بدعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً لسنوات قادمة
ألمانيا تتعهد بدعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً لسنوات قادمة
28 أغسطس 2022 09:31
طمأنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا بأن ألمانيا ستدعمها في الأزمة مع روسيا لسنوات قادمة إذا لزم الأمر. وقالت بيربوك لصحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية "للأسف، علينا أن نفترض أن أوكرانيا ستظل بحاجة إلى أسلحة ثقيلة جديدة من أصدقائها حتى الصيف المقبل". وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: "تدافع أوكرانيا أيضا عن حريتنا وسلامنا. ونحن ندعمهم ماليا وعسكريا- وطالما كان ذلك ضروريا. انتهى الأمر".