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زيلينسكي يشيد بالقوات الجوية الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
28 أغسطس 2022 09:21

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدور القوات الجوية لبلاده في الأزمة الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو السبت في كييف: "كانت روسيا تأمل في تدمير قواتنا الجوية في الساعات الأولى من الهجوم الكبير، وبالطبع كان هذا هدفا مجنونا تماما مثل العديد من الأهداف الأخرى أيضا".

وأضاف أن الطيارين الأوكرانيين على الدرجة الأولى من التفوق، وقد أشادت الدول الأخرى بقدراتهم.

كان زيلينسكي قد هنأ في وقت سابق أعضاء السلاح بـ "يوم القوات الجوية".

وأكد الرئيس الأوكراني مرة أخرى أن "النضال من أجل الحرية واستقلال البلاد لا يمكن أن ينجح إلا إذا عملنا معاً".

وأعلن زيلينسكي أنه ينبغي أيضاً تكريم أنصار أوكرانيا في الخارج، مضيفاً: "الحرية دائماً تنتصر".

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