«الإرهاب».. أهم معوقات التنمية في أفريقيا

شعبان بلال (القاهرة)

يعتبر الإرهاب أحد أهم معوقات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في القارة الأفريقية وخصوصاً في منطقة الساحل التي شهدت زيادةً كبيرة بأنشطة التنظيمات الإرهابية.

وتعرضت دول منطقة الساحل إلى نسبة عالية من أحداث العنف وأودت بحياة آلاف المدنيين وتسببت في خسائر مادية غير مسبوقة.

وأرجع خبراء ومحللون سياسيون انتشار التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل إلى وجود بيئة ومناخ مناسبين لها، مثل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود قدرات أمنية كافية لمواجهة الجماعات المتطرفة، ما يؤثر سلباً على جهود التنمية المستهدفة.

واعتبر الدكتور عدلي السعداوي عميد «معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية الأفريقية»، أن محاصرة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط أدى لانتقاله إلى بيئة أخرى مناسبة وهي منطقة الساحل في أفريقيا، لأن ظروف تلك الدول جاذبة للتنظيمات الإرهابية، بسبب هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تلك المناطق تُعاني عدم الاستقرار الأمني وعدم قدرتها على مواجهة التنظيمات الإرهابية عسكرياً، مثل تنظيمات «بوكو حرام والشباب وداعش والقاعدة» وغيرها، والتي تجد بيئة مواتية للعيش وممارسة أنشطتها الإرهابية. وشدد على أن نشاط الإرهاب أحد أهم معوقات التنمية في أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، حيث خلف آلاف القتلى وخسائر مادية كبيرة.

وتُشير إحصاءات مراكز بحثية إلى تزايد فعلي في العمليات الإرهابية، ففي سنة 2021، ضربت 15 دولة أفريقية أكثر من 70 عملية إرهابية خلفت آلاف القتلى والجرحى، بينما أظهرت دراسة للجامعة الأميركية في المغرب وجود 13 تنظيماً إرهابياً في 13 بلداً أفريقياً، تصدرها تنظيم «داعش» المتوزع في 9 دول، سيما في منطقة الساحل.

وتتعدد أسباب النشاط المتزايد للعمليات الإرهابية، فإلى جانب ذلك، أكد الدبلوماسي المصري علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الظروف القاسية التي يمر بها العالم بدايةً من جائحة «كورونا» مروراً بالأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد والأمن الغذائي أدت لانتشار أكبر لهذه التنظيمات.

وأوضح الحفني في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «ظاهرة الإرهاب عالمية بصرف النظر عن موطنها، وتوظفها بعض القوى لصالحها، مع عدم وجود إرادة دولية جامعة، رغم كل ما صدر من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا يزال الإرهاب منتشراً في العالم ويُخشى زيادة انتشاره بفعل الأوضاع المضطربة والأزمات المتراكمة».

وأشار الحفني إلى أن تراكم تحديات تغير المناخ التي تعصف بالقارة الأفريقية خاصة في شرقها من تصحر وجفاف وندرة الموارد المائية يتسبب في حالات من الاستياء العام المقترن باستغلال المواقف الداخلية في تلك الدول.

وأوضح الدبلوماسي المصري أن نشاط هذه الجماعات كان كبيراً في دول مالي والنيجر وبوركينافاسو، لكنه توسع خلال السنوات الأخيرة وامتد لدول أخرى في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.