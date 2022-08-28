تونس.. انطلاق قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا

تونس (الاتحاد)

انطلقت في تونس، أمس، قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا «تيكاد 8»، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومنظمات دولية وقادة من 48 دولة. وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمةٍ له خلال افتتاح القمة، «ضرورة استنباط آليات جديدة لتحقيق النجاح في القارة الأفريقية»، لافتاً إلى أن ذلك لا يتم إلا في ظل أنظمة مستقرة وعدالة اجتماعية مستمرة. وأكد سعيد أن هذه «القمة تعتبر حدثاً تاريخياً يجمع الدول الأفريقية واليابان، وهي فرصة لكي تنظر دول الاتحاد الأفريقي خلال القمة في أسباب الفقر والبؤس وعدم نجاح هذه الدول في تغيير أوضاع القارة».

وتابع أنه «سيتم خلال القمة بحث السبل التي تمكّن الشعوب الأفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها التي راودت الجيل الأول من قادة الاستقلال في الدول الأفريقية لندخل مرحلة جديدة في التاريخ».

بدورها، أعلنت اليابان، دعم الدول الأفريقية بـ 30 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، في كلمة عن بُعد خلال فعاليات القمة، إن «القطاع العام والخاص في اليابان سيعمل على تقديم دعم للدول الأفريقية حوالي 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة». وأضاف أن «هذا الدعم الذي يمتد على السنوات الثلاث القادمة سيسهم في مجالات عدة، من بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم والموارد البشرية والزراعة والتشجيع على الاستثمار، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة».

وقمة «تيكاد» هو ملتقى متعدد الأطراف يضم اليابان والبلدان الأفريقية والمنظمات الدولية، والبلدان الشريكة في التنمية والمؤسسات، حيث تستمر القمة يومين، حيث ينتظر خلالها عرض 82 مشروعاً بقيمة تبلغ 2.7 مليار دولار.

ويشارك بالقمة 300 رجل أعمال، 100 منهم من اليابان يمثلون 50 أكبر مؤسسة اقتصادية يابانية وعالمية و100 رجل أعمال أفارقة و100 رجل أعمال تونسي.