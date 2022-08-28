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البحرية المصرية والأميركية والإسبانية تنفذ تدريباً مشتركاً

جانب من التدريب البحري (من المصدر)
28 أغسطس 2022 04:28

القاهرة (الاتحاد)

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نفذت القوات البحرية المصرية تدريباً عابراً مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأميركية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان لها أمس، أن فعاليات التدريب التي استمرت لعدة أيام بدأت بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين.
وأوضح البيان أن التدريب تضمن مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة منها تبادل صور الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.
وأضاف أن الأنشطة القتالية تضمنت التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة واجب مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري ومجابهة التهديدات التي قد تؤثر على حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية بين الوحدات المشاركة.
وأكد البيان أن التدريب أظهر مدى كفاءة أطقم القوات البحرية الثلاث في تنفيذ المهام التي تكلف بها.

القوات البحرية المصرية
إسبانيا
مصر
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