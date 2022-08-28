إجلاء الآلاف في باكستان بسبب الفيضانات

إسلام أباد (وكالات)

تلقى الآلاف من الأشخاص الذين يسكنون بالقرب من مجاري الأنهر التي تشهد فيضانات في شمال باكستان، أوامر حكومية أمس، بإخلاء بيوتهم بعد أن خلفت الأمطار الطوفانية الموسمية نحو ألف قتيل. وفاضت مياه أودية في مقاطعة «خيبر بختونخوا» ودمرت العشرات من المباني من بينها فندق يضم 150 غرفة جرفته المياه.

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية التي تمتد عادة من شهر يونيو إلى سبتمبر، مهمة لريّ المحاصيل وتجديد موارد البحيرات والسدود في مختلف أنحاء شبه القارة الهندية، لكنها تجلب معها أيضاً موجة من الدمار والمآسي كل عام. وكشفت الحكومة أن الفيضانات أضرت بأكثر من 33 مليون شخص ودمرت نحو مليون منزل كلياً أو على نحو خطر. وأمس، أمرت السلطات الآلاف من سكان مقاطعة «سوات» بإخلاء بيوتهم قبل أن تفيض الأنهار.

وقال المتحدث الرسمي باسم خدمات الطوارئ بلال فايزي: «في البداية، رفض بعض الأشخاص المغادرة، ولكن ومع ارتفاع مستوى المياه قبلوا». وتقول السلطات، إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010، وكانت الأسوأ على الإطلاق حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد.

وناشد الرئيس الباكستاني عارف علوي أبناء شعبه في الداخل والخارج والمجتمع الدولي لدعم ضحايا

الفيضانات الذين أصبحوا في أمسّ الحاجة إلى الإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل، وفقاً لما أوردته

وكالة «أسوشيتد برس» الباكستانية.

وأعرب الرئيس في بيان، عن «أمله في أن يتقدم الباكستانيون مرة أخرى ليساهموا بسخاء بصورة نقدية وعينية لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة التي تبذلها الحكومة والمنظمات الأخرى ذات الصلة». ودعا «جميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين إلى تقديم خبراتهم ودورهم القيادي لإنقاذ وإجلاء وتأهيل المتضررين من خلال توفير المأوى والغذاء والمرافق الطبية لهم». وتقدر السلطات الباكستانية أن سبب الأمطار الهائلة والمدمرة هو التغير المناخي، مؤكدة أن «البلاد تتأثر بشكل غير عادل بتداعيات الممارسات غير المسؤولة بيئياً في أنحاء العالم».

وتحتل باكستان المرتبة الثامنة في مؤشر أخطار المناخ العالمي، وهي قائمة تعدها المنظمة البيئية غير الحكومية «جيرمن ووتش» للبلدان التي تعتبر الأكثر عرضة للظواهر الجوية القصوى الناجمة عن تغير المناخ.

وأعلنت الحكومة أمس الأول، حالة الطوارئ وسخرت الجيش لمواجهة الكارثة التي بلغت نطاقاً نادر الحدوث.

وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، تسببت الأمطار الموسمية منذ يونيو في إتلاف أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي المزروعة وتدمير 3100 كيلومتر من الطرقات وجرف 149 جسراً.

وفي سوكور التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر في جنوب «سوات» غمرت المياه الأراضي الزراعية ولجأ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الطرق السريعة والمرتفعة.