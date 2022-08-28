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تركيا: شحن مليون طن من الحبوب الأوكرانية

تركيا: شحن مليون طن من الحبوب الأوكرانية
28 أغسطس 2022 04:28

أنقرة (وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن إجمالي الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس الجاري، بلغ مليوناً و43 ألفاً و286 طناً. وذكرت الوزارة، في بيان، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط لها بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو الماضي.
وأوضحت أن ثلاث سفن جديدة غادرت الموانئ الأوكرانية صباح أمس، ليصل الإجمالي إلى 103 منذ مطلع أغسطس. وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» خلال اجتماع استضافته إسطنبول.
وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني، أمس، إنه سيتم السماح للبحارة التجاريين بمغادرة أوكرانيا إذا حصلوا على موافقة الهيئة الإدارية العسكرية المحلية في خطوة قد تسهل عملية شحن الحبوب من موانئ البلاد.  وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال، إن مجلس الوزراء وافق على القرار السبت. 
وأضاف أن «التغيير سيشمل أعضاء أطقم السفن البحرية والنهرية من الذكور، وكذلك الطلاب الذين يحتاجون إلى إجراء تدريب عملي على متن السفن».

تركيا
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