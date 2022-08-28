استهداف مركز للاجئين بعبوات حارقة في ألمانيا

برلين (وكالات)

ألقى مجهولون عبوات حارقة على مأوى للاجئين بمدينة «لايبتسيج» الألمانية فجر أمس. وذكر المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية سكسونيا شرق البلاد، أمس، أن قوات الأمن تمكنت من إخماد الحريق سريعاً، ولم تقع سوى أضرار طفيفة، دون أن يصاب أحد. وفر الجناة عقب ارتكاب الجريمة، ولا تستبعد الشرطة وجود دوافع سياسية وراء الهجوم. وتولت «فرقة مكافحة العنف» بالمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية، التحقيق. وبحسب بيانات مدينة لايبتسيج، يضم المأوى 225 مكاناً للاجئين. وفي أعقاب الهجوم، أعلن وزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، أن شرطة الولاية ستكثف الرقابة على جميع مراكز إيواء اللاجئين.