إحباط هجوم إرهابي في شبوة

عدن (الاتحاد)

نجحت قوات الأمن في محافظة شبوة جنوبي اليمن، أمس، في إحباط محاولة إرهابية مدبّرة لاستهداف المحافظ عوض بن الوزير، باستخدام عبوة ناسفة مرتبطة بنظام تفجير عن بُعد.

وقال بلاغ لإعلام المحافظة نشرته وكالة «2 ديسمبر الإخبارية» اليمنية، إن الأجهزة الأمنية في مديرية «نصاب»، تلقت بلاغاً من السكان يفيد بوجود عبوة ناسفة موقوتة زُرعت على الطريق الرئيسي «عتق- نصاب- بيحان».

وأكد البلاغ أن «القوات الأمنية فككت العبوة الناسفة بعد انتزاع الصاعق وفصل دائرتها الإلكترونية المرتبطة بجوال للتفجير عن بُعد»، مشيراً إلى أن العبوة وضِعت على شكل حجر تم تشكيلها بالجبس ومملوءة بالقِطع الحديدية.

طبقاً للمصدر، فقد وضِعت العبوة في طريق عودة المحافظ «بن الوزير» من زيارة قام بها إلى مديرية «نصاب» تفقد خلالها مستشفى «نصاب» وبعض المرافق الخدمية، والتقى بعدد من الأهالي.

وبحسب مصدر أمني، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية باشرت عملية بحث وتحرٍّ في المنطقة لتعقُّب من أسماها «الأيادي العابثة بالأمن والاستقرار».وفي سياق أخر، قتل طفل نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مديرية «مقبنة» غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن الطفل محمد أحمد محمد همام (13 عاماً) فارق الحياة بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات في قرية «البركنة» التابعة لـ«عزلة العشملة» بمديرية «مقبنة».

وأوضحت المصادر، أن انفجار اللغم وقع أثناء ما كان الطفل يرعى الأغنام في أحد وديان القرية، وتوفي على الفور عقب انفجار اللغم.

ووثقت تقارير دولية قيام الميليشيات الحوثية بزراعة أكثر من مليوني لغم في عدد من المحافظات وجعلت اليمن أسوأ بلد ملغوم في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.