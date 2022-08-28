الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إحباط هجوم إرهابي في شبوة

إحباط هجوم إرهابي في شبوة
28 أغسطس 2022 04:28

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحوثي» يفخخ المناهج الدراسية بأفكار طائفية
«الرئاسي اليمني»: منفتحون على كافة جهود تحقيق السلام

نجحت قوات الأمن في محافظة شبوة جنوبي اليمن، أمس، في إحباط محاولة إرهابية مدبّرة لاستهداف المحافظ عوض بن الوزير، باستخدام عبوة ناسفة مرتبطة بنظام تفجير عن بُعد.
 وقال بلاغ لإعلام المحافظة نشرته وكالة «2 ديسمبر الإخبارية» اليمنية، إن الأجهزة الأمنية في مديرية «نصاب»، تلقت بلاغاً من السكان يفيد بوجود عبوة ناسفة موقوتة زُرعت على الطريق الرئيسي «عتق- نصاب- بيحان».
 وأكد البلاغ أن «القوات الأمنية فككت العبوة الناسفة بعد انتزاع الصاعق وفصل دائرتها الإلكترونية المرتبطة بجوال للتفجير عن بُعد»، مشيراً إلى أن العبوة وضِعت على شكل حجر تم تشكيلها بالجبس ومملوءة بالقِطع الحديدية.
 طبقاً للمصدر، فقد وضِعت العبوة في طريق عودة المحافظ «بن الوزير» من زيارة قام بها إلى مديرية «نصاب» تفقد خلالها مستشفى «نصاب» وبعض المرافق الخدمية، والتقى بعدد من الأهالي.
 وبحسب مصدر أمني، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية باشرت عملية بحث وتحرٍّ في المنطقة لتعقُّب من أسماها «الأيادي العابثة بالأمن والاستقرار».وفي سياق أخر، قتل طفل نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية، في مديرية «مقبنة» غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.
 وأفادت مصادر محلية أن الطفل محمد أحمد محمد همام (13 عاماً) فارق الحياة بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات في قرية «البركنة» التابعة لـ«عزلة العشملة» بمديرية «مقبنة».
 وأوضحت المصادر، أن انفجار اللغم وقع أثناء ما كان الطفل يرعى الأغنام في أحد وديان القرية، وتوفي على الفور عقب انفجار اللغم.
 ووثقت تقارير دولية قيام الميليشيات الحوثية بزراعة أكثر من مليوني لغم في عدد من المحافظات وجعلت اليمن أسوأ بلد ملغوم في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

شبوة
اليمن
آخر الأخبار
روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا ترحب بزيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية
اليوم 13:33
«قناة أبوظبي» تعرض المسلسل التركي «الغراب»
دنيا
«قناة أبوظبي» تعرض المسلسل التركي «الغراب»
اليوم 13:24
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
دنيا
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم 13:19
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©