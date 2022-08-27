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ملايين أطنان المحاصيل ما تزال مكدسة في أوكرانيا

حبوب القمح في منشأة تخزين في أوكرانيا
27 أغسطس 2022 23:06

قال أمير عبد الله منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب، اليوم السبت، إن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من حصاد سابق في أوكرانيا لا تزال مكدسة.
وأضاف المسؤول الأممي أن هناك حاجة إلى نقل هذه المحاصيل لإفساح المجال في الصوامع للحصاد التالي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الجمعة، إن أكثر من مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى تم تصديرها بموجب اتفاق الحبوب الذي وقعته أوكرانيا وروسيا بوساطة من تركيا والأمم المتحدة.
وقال عبد الله "بدأت مبادرة البحر الأسود للحبوب في توفير بعض المساحة، لكن يتعين نقل قدر أكبر بكثير من الحبوب لإفساح المجال للحصاد الجديد".
وأضاف الأوكراني أن 44 سفينة غادرت أوكرانيا محملة بالمحاصيل إلى 15 دولة. 
وأكد أن بلاده تسلمت 70 طلباً آخر لتحميل سفن بالمنتجات الغذائية، مؤكداً أن هدف كييف هو تصدير ثلاثة ملايين طن شهرياً.
وأوكرانيا أحد أكبر المنتجين للقمح في العالم. كما تنتج كميات كبيرة من الذرة الصفراء وحبوب عباد الشمس التي تستخدم في صناعة زيت الطعام.
بموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو في إسطنبول، استأنفت أوكرانيا صادراتها من الحبوب.
وأسهمت الأزمة الأوكرانية الحالية وتوقف صادرات كييف من الحبوب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة في الدول الفقيرة.

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المصدر: وكالات
المحاصيل الزراعية
أوكرانيا
صادرات الحبوب
اتفاق إسطنبول
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