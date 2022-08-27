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قتلى بعملية دهس بشاحنة في هولندا

علمية الدهس بالشاحنة
27 أغسطس 2022 22:48

قالت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل مقام في الشارع في بلدة "نيو بايرلاند" في جنوب البلاد.
ولم تذكر الشرطة عددا محددا للضحايا لكنها قالت إنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي مدينة روتردام.
وقالت إليان ماستفيك المتحدثة باسم الشرطة، لمحطة "راينموند" المحلية "انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بالحفل".
وأضافت أن سبب الحادث لم يتضح بعد وأيضا عدد الضحايا تحديدا لأن الشاحنة لم تُنقل من المكان بعد.
وأظهرت صور نشرتها محطة "راينموند" ومواقع إلكترونية إعلامية محلية شاحنة نقل ثقيل تابعة لشركة نقل إسبانية وسط طاولات محطمة.
ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن ثلاثة أشخاص على الأقل سحقوا تحت الشاحنة وأن آخرين أصيبوا بجروح.

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المصدر: رويترز
هولندا
عملية دهس
قتلى
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