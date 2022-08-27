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صور.. الفيضانات تشرد عشرات الآلاف في باكستان

مشردون يغادرون ديارهم في باكستان جراء الفيضانات
27 أغسطس 2022 21:52

فر عشرات الآلاف من منازلهم في شمال باكستان، اليوم السبت، بعد أن دمر نهر ارتفع منسوبه بسرعة جسرا رئيسيا في الوقت الذي تسببت فيه الفيضانات القاتلة في دمار في جميع أنحاء البلاد.
وتسببت الفيضانات القوية في إقليم "خيبر بختون خوا" الشمالي في ارتفاع منسوب مياه نهر كابول مما أدى إلى جرف جسر كبير خلال الليل وقطع الطرق في بعض المناطق.

وقال مسؤولو التصدي للكوارث، إن المخاوف من الفيضانات حول ضفاف النهر دفعت نحو 180 ألف شخص في منطقة "تشارسادا" إلى الفرار من منازلهم مع قضاء البعض الليل على الطرق السريعة مع ماشيتهم.

وقالت وزيرة شؤون تغير المناخ في باكستان، إن الأمطار الموسمية والفيضانات العارمة في باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية ووصفت الوضع بأنه "كارثة إنسانية ناجمة عن تغير المناخ وذات أبعاد ملحمية".

انضم الجيش إلى السلطات الاتحادية والمحلية في البلاد في التصدي للفيضانات وزار قائد الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إقليم بلوخستان الجنوبي الذي تضرر بشدة من الأمطار.

وناشد الزعماء الباكستانيون المجتمع الدولي المساعدة.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، على موقع تويتر بعد زيارة المناطق التي غمرتها السيول "حجم الكارثة أكبر مما كان متوقعا".

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