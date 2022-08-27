صربيا وكوسوفو تبرمان "اتفاقا لحرية التنقّل"

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن صربيا وكوسوفو توصلتا إلى تسوية خلاف بشأن التنقل عبر حدودهما. وكتب بوريل على تويتر "لدينا اتفاق... بموجب الحوار الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي، وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول/الخروج لحاملي بطاقات الهوية من كوسوفو" وإن كوسوفو وافقت على إجراء بالمثل. وأضاف "صرب كوسوفو وغيرهم سيتمكنون من السفر بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم. وقد تلقى الاتحاد الأوروبي للتو ضمانات من رئيس الوزراء (ألبين) كورتي بهذا الصدد".وأعلنت كوسوفو، التي يغلب على سكانها الألبان، استقلالها عن صربيا في عام 2008، وهو أمر رفضت بلجراد الاعتراف به. وتوجد أقلية من الصرب، تمثل خمسة في المئة من السكان، في كوسوفو البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة 90 في المئة منهم ألبان. نشب الخلاف الحالي بعد أن طلبت كوسوفو من الأقلية الصربية تغيير لوحات أرقام سياراتهم وأوراق هوياتهم لتصبح صادرة عن السلطات في بريشتينا. لكن نحو 50 ألف صربي، يعيشون في شمال كوسوفو ويعتبرون بلجراد في صربيا عاصمتهم، رفضوا تنفيذ القرار وأغلقوا الطرق احتجاجا على ذلك قبل أن تشرف قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي على إنهاء احتجاجهم. وكان التوتر قد هدأ بعد أن وافق رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، تحت ضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على إرجاء تنفيذ الأمر بتغيير لوحات أرقام السيارات إلى الأول من سبتمبر المقبل.