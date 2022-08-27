الأحد 28 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 7 مدنيين بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

وحدة من جيش بوركينا فاسو
27 أغسطس 2022 20:48

قتل سبعة مدنيين على الأقل في هجوم إرهابي استهدف قافلة لوجستية لمنجم ذهب في بوركينا فاسو، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية اليوم السبت.
وقال مصدر عسكري، إن "هجوماً إرهابياً تسبب بمقتل سبعة مدنيين على الأقل صباح اليوم حوالى الساعة 05,00 (بتوقيت غرينتش والتوقيت المحلي) في منطقة ناديبونلي".
وتحدث سكان عن "ثمانية قتلى، وكذلك جرحى (...) جميعهم سائقون مدنيون".
وقال المصدر العسكري، إن "الهجوم استهدف جزءا من قافلة لوجستية من منجم بونغو للذهب في منطقة ناديبونلي، منعته صعوبات تقنية من مواصلة طريقه".
تستهدف مجموعات إرهابية باستمرار مناجم الذهب في بوركينا فاسو.
ففي نوفمبر 2019، نصب إرهابيون كميناً لقافلة من خمس سيارات يرافقها جنود، تقل عمالا من منجم "بونغو" نفسه. وأسفر الهجوم عن مقتل 38 موظفاً، حسب أرقام رسمية.
أدى الهجوم إلى إغلاق المنجم المملوك لشركة "سيمافو" الكندية لمدة ثلاثة أشهر.
في الثاني من أبريل الماضي، قُتل حوالي عشرين شخصا في هجوم على منجم للذهب في شمال بوركينا فاسو. وفي 12 مارس لماضي، قُتل 11 شخصًا أيضاً في هجوم على منجم آخر في "بالياتا" في شمال بوركينا أيضاً.
تشهد منطقة الساحل الأفريقي، حيث تقع بوركينا فاسو، أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية مستهدفة القرى والمدنيين الأبرياء وقوات الأمن.

أخبار ذات صلة
مقتل 100 إرهابي في بوركينا فاسو
ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام الفندق في مقديشو
المصدر: آ ف ب
بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
السودان: شكراً محمد بن زايد
الإمارات
السودان: شكراً محمد بن زايد
اليوم 04:32
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
الإمارات
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
اليوم 04:32
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
الإمارات
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
اليوم 04:32
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
الإمارات
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
اليوم 04:32
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
الإمارات
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
اليوم 04:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©