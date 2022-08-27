مقتل 7 مدنيين بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

قتل سبعة مدنيين على الأقل في هجوم إرهابي استهدف قافلة لوجستية لمنجم ذهب في بوركينا فاسو، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري، إن "هجوماً إرهابياً تسبب بمقتل سبعة مدنيين على الأقل صباح اليوم حوالى الساعة 05,00 (بتوقيت غرينتش والتوقيت المحلي) في منطقة ناديبونلي".

وتحدث سكان عن "ثمانية قتلى، وكذلك جرحى (...) جميعهم سائقون مدنيون".

وقال المصدر العسكري، إن "الهجوم استهدف جزءا من قافلة لوجستية من منجم بونغو للذهب في منطقة ناديبونلي، منعته صعوبات تقنية من مواصلة طريقه".

تستهدف مجموعات إرهابية باستمرار مناجم الذهب في بوركينا فاسو.

ففي نوفمبر 2019، نصب إرهابيون كميناً لقافلة من خمس سيارات يرافقها جنود، تقل عمالا من منجم "بونغو" نفسه. وأسفر الهجوم عن مقتل 38 موظفاً، حسب أرقام رسمية.

أدى الهجوم إلى إغلاق المنجم المملوك لشركة "سيمافو" الكندية لمدة ثلاثة أشهر.

في الثاني من أبريل الماضي، قُتل حوالي عشرين شخصا في هجوم على منجم للذهب في شمال بوركينا فاسو. وفي 12 مارس لماضي، قُتل 11 شخصًا أيضاً في هجوم على منجم آخر في "بالياتا" في شمال بوركينا أيضاً.

تشهد منطقة الساحل الأفريقي، حيث تقع بوركينا فاسو، أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية مستهدفة القرى والمدنيين الأبرياء وقوات الأمن. أخبار ذات صلة مقتل 100 إرهابي في بوركينا فاسو ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام الفندق في مقديشو

المصدر: آ ف ب