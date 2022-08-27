إصابة جنود هولنديين بإطلاق نار في أميركا

أصيب ثلاثة جنود هولنديين في حادثة إطلاق نار في الولايات المتحدة وقعت خلال قضاء وقت فراغهم. وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في مدينة لاهاي، اليوم السبت، أن حالة أحد الجنود حرجة، فيما قالت إن الجنديين الآخرين واعيان ويمكن الحديث معهما. وأضافت أن الجنود الثلاثة، وهم من أفراد القوات الخاصة (الكوماندوز)، يقومون بتدريب في ولاية إنديانا الأميركية. ولم تلق السلطات القبض على أحد. وحدث إطلاق النار قبالة الفندق الذي يقيم فيه الجنود في مدينة إنديانابوليس عاصمة الولاية، ولا تزال ملابسات إطلاق النار غير معروفة بعد فيما تولت الشرطة التحقيق. كانت عدة وسائل إعلام أميركية ذكرت، استناداً إلى الشرطة، أن قوات أمن استدعيت إلى الفندق الواقع في قلب المدينة ليل الجمعة / السبت، حيث عثر على ثلاثة رجال مصابين بأعيرة نارية.