بوتين يصدر قرارا بشأن الأوكرانيين في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا، اليوم السبت، بصرف مبالغ مالية للأوكرانيين الذين يتركون بلادهم ويأتون إلى روسيا بمن فيهم المتقاعدون والحوامل وذوو الحاجات الخاصة. يقضي القرار، الذي نشرته بوابة حكومية، بصرف معاشات شهرية قدرها عشرة آلاف روبل (170 دولارا أميركيا) لمن اضطروا إلى مغادرة أراضي أوكرانيا منذ يوم 18 فبراير الماضي. ويستحق ذوو الحاجات الخاصة أيضا نفس الدعم الشهري بينما تستحق الحوامل مبلغ 20 ألف روبل في حالة الولادة لمرة واحدة. ينص القرار على صرف تلك المبالغ للأوكرانيين والقادمين من دونيتسك ولوجانسك. كان بوتين أصدر أمرا، قبل بضعة أيام، بدفع أموال لأشخاص في مناطق داخل أوكرانيا. وقالت كييف إن موسكو تمنح جوازات سفر روسية للأوكرانيين. تسببت الأزمة الحالية في نزوح ولجوء ملايين الأوكرانيين من قراهم ومدنهم. وتوجه بعضهم إلى روسيا.