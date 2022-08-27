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355 مهاجراً عالقاً على سفينة إنقاذ في البحر المتوسط

ناشطون ينقذون مهاجرين في عرض البحر
27 أغسطس 2022 18:34

ذكرت منظمة الإغاثة الخاصة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" أن لديها 355 شخصاً على متن السفينة، التي تشغلها، بعد أحدث عملية إنقاذ قامت بها، وهي المهمة السادسة من نوعها، التي تجريها خلال الساعات الـ36 الماضية.
وأنقذت السفينة "أوشن فايكينج"، التابعة للمنظمة، مجموعة تضم حوالي 90 مهاجراً، من قارب يواجه محنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء التوجه إلى السواحل الأوروبية.

  • إنقاذ المهاجرين في عرض البحر
    إنقاذ المهاجرين في عرض البحر

جاءت عملية الإنقاذ الأخيرة، بعد ساعات فقط من نقل طاقم السفينة "أوشن فايكينج" حوالي 60 شخصاً على متن قارب خشبي مزدوج مكتظ، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، طبقاً لما ذكرته المنظمة صباح اليوم السبت.
من بين الذين أنقذوا رضيع لا يتجاوز عمره بضعة أسابيع.
انطلق معظم المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، عبر البحر المتوسط.
تأتي منظمات الإغاثة الخاصة بانتظام إلى المنطقة لإنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر.

وتسمح إيطاليا، غالباً بعد انتظار، لسفينة اإنقاذ بإيصال المهاجرين في إحدى جزرها الصغيرة أو البر الرئيسي الجنوبي.
وسمحت السلطات الإيطالية، أمس الجمعة، باستقبال نحو 100 مهاجر على متن سفينة الإنقاذ (ذا أوبن آرمز أونو) الإسبانية بعد 10 أيام من الانتظار في عرض البحر. وطلبت من السفينة التوجه إلى ميناء "ميسينا" لإنزال المهاجرين.

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المصدر: وكالات
مهاجرون
سفينة إنقاذ
أوشن فايكينج
البحر الأبيض المتوسط
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