الأحد 28 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس روسي سابق يدلي بتصريحات حول أزمة أوكرانيا

ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق
27 أغسطس 2022 17:54

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن موسكو لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقابلة مع قناة تلفزيون فرنسية، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفقاً لشروط معينة.
كانت روسيا أوضحت، قبل الأزمة الحالية، أنها لن تقبل بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.
وقال ميدفيديف لقناة (إل.سي.آي)، في اقتباسات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، إن "تخلي (أوكرانيا) عن مشاركتها في حلف شمال الأطلسي هو أمر حيوي الآن، لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام".
وأضاف أن روسيا ستواصل حملتها حتى تتحقق أهدافها. وتقول روسيا إنها تريد "القضاء على النازية" في أوكرانيا. 
وعقدت روسيا وأوكرانيا جولات عدة من المحادثات منذ الأزمة، لكنهما لم تحرزا تقدما ولا يلوح في الأفق استئنافها.
وقال ميدفيديف "هذه (المحادثات) ستعتمد على كيفية تطور الأحداث. كنا مستعدين من قبل للقاء (زيلينسكي)".
وأوضح أن الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا، مثل قاذفات الصواريخ المتعددة، لم تشكل تهديداً حقيقياً بعد.
لكنه قال إن ذلك قد يتغير، إذا أرسلت الدول الغربية أسلحة يمكنها إصابة أهداف على مسافات أبعد.
وقال "هذا يعني أنه عندما ينطلق هذا النوع من الصواريخ لمسافة 70 كيلومتراً، فهذا شيء.. ولكن عندما تكون المسافة بين 300 و400 كيلومتر، فهذا شيء آخر... سيشكل ذلك تهديداً مباشراً لأراضي الاتحاد الروسي".

أخبار ذات صلة
تركيا: شحن مليون طن من الحبوب الأوكرانية
كيكينا.. أول روسية على رحلة فضائية أميركية
المصدر: رويترز
روسيا
أوكرانيا
ديمتري ميدفيديف
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
السودان: شكراً محمد بن زايد
الإمارات
السودان: شكراً محمد بن زايد
اليوم 04:32
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
الإمارات
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
اليوم 04:32
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
الإمارات
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
اليوم 04:32
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
الإمارات
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
اليوم 04:32
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
الإمارات
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
اليوم 04:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©