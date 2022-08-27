رئيس روسي سابق يدلي بتصريحات حول أزمة أوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن موسكو لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقابلة مع قناة تلفزيون فرنسية، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفقاً لشروط معينة. كانت روسيا أوضحت، قبل الأزمة الحالية، أنها لن تقبل بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي. وقال ميدفيديف لقناة (إل.سي.آي)، في اقتباسات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، إن "تخلي (أوكرانيا) عن مشاركتها في حلف شمال الأطلسي هو أمر حيوي الآن، لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام". وأضاف أن روسيا ستواصل حملتها حتى تتحقق أهدافها. وتقول روسيا إنها تريد "القضاء على النازية" في أوكرانيا. وعقدت روسيا وأوكرانيا جولات عدة من المحادثات منذ الأزمة، لكنهما لم تحرزا تقدما ولا يلوح في الأفق استئنافها. وقال ميدفيديف "هذه (المحادثات) ستعتمد على كيفية تطور الأحداث. كنا مستعدين من قبل للقاء (زيلينسكي)". وأوضح أن الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا، مثل قاذفات الصواريخ المتعددة، لم تشكل تهديداً حقيقياً بعد. لكنه قال إن ذلك قد يتغير، إذا أرسلت الدول الغربية أسلحة يمكنها إصابة أهداف على مسافات أبعد. وقال "هذا يعني أنه عندما ينطلق هذا النوع من الصواريخ لمسافة 70 كيلومتراً، فهذا شيء.. ولكن عندما تكون المسافة بين 300 و400 كيلومتر، فهذا شيء آخر... سيشكل ذلك تهديداً مباشراً لأراضي الاتحاد الروسي".