اليابان ستساعد أفريقيا بعشرات مليارات الدولارات

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا يتحدث عن بعد لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
27 أغسطس 2022 17:10
تعهدت اليابان، اليوم السبت، بتقديم مساعدات بقيمة 30 مليار دولار أميركي للتنمية في أفريقيا، قائلة إنها تريد توطيد العلاقات مع القارة. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمته أمام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) المنعقد في تونس، إن طوكيو ستعمل على ضمان شحن الحبوب إلى أفريقيا وسط نقص عالمي. وأضاف كيشيدا، عبر دائرة تلفزيونية بعد أن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 "إذا تخلينا عن مجتمع قائم على القوانين وسمحنا بتغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن بالقوة، فإن تأثير ذلك لن يمتد عبر أفريقيا فحسب، بل عبر العالم بأسره". وأوضح كيشيدا أن مبلغ 30 مليار دولار سيتم تسليمه على مدى ثلاث سنوات، وتعهد بمبالغ أصغر لتحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قوله إن اليابان منحت تونس 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف آثار جائحة "كورونا".