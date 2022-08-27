روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف محطة زابوريجيا
محطة زابوريجيا النووية
27 أغسطس 2022 16:38
تبادلت موسكو وكييف اتهامات جديدة، اليوم السبت، بقصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا منذ أوائل مارس الماضي. ويواصل موظفون أوكرانيون تشغيل المحطة الأكبر للطاقة النووية في أوروبا. ودأبت روسيا وأوكرانيا على تبادل الاتهام بقصف المحطة في الأسابيع الأخيرة. وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرجواتوم" إن القوات الروسية قصفت مجدداً أراضي مجمع المحطة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وكتبت الشركة، في بيان على تطبيق تلغرام "يتم التحقق حالياً من الضرر". في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف مجمع المحطة ثلاث مرات في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "أطلقت 17 قذيفة في المجمل سقط أربع منها على سطح المبنى الخاص رقم 1 حيث يتم تخزين 168 مجموعة من الوقود النووي". وأفادت الوزارة بأن عشر قذائف انفجرت بالقرب من منشأة تخزين قديمة للوقود النووي المستهلك وثلاث قذائف أخرى بالقرب من مبنى يضم مخزناً جديداً للوقود النووي.