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صاعقة تضرب مجمع في ألمانيا وخسائر بملايين اليورو

صاعقة تضرب مجمع في ألمانيا وخسائر بملايين اليورو
27 أغسطس 2022 13:34

ضربت صاعقة مجمع ورش في مدينة فاينجارتن بجنوب ألمانيا ليلة الجمعة/السبت، ما تسبب في خسائر تقدر بملايين اليورو.
وذكرت الشرطة صباح اليوم السبت أنه بحسب شهود عيان ضربت الصاعقة المبنى الذي يضم صالات تُستخدم كورش لصناعة السيارات وأعمال الدهانات وكمستودعات.
وعندما وصلت فرق الإطفاء، كانت إحدى الصالات قد اشتعلت فيها النيران بالكامل. وبحسب الشرطة، اشتعلت النيران أكثر عندما انتشرت في إحدى ورش الدهانات. كما انفجرت اسطوانات غاز، وتضررت صالات أخرى، واستمرت أعمال الإطفاء حتى صباح اليوم.
وتم إخلاء المنازل المحيطة بالمبنى كإجراء احترازي. ومكث السكان لدى أصدقاء أو أقارب أو لدى مراكز الإطفاء. ولم يصب أحد جراء الحادث.
وتواجدت فرق الإطفاء في الموقع بحوالي 300 شخص من أفرادها من المناطق المحيطة، كما انتشرت فرق الإسعاف بحوالي 50 فردا والشرطة بحوالي 20 شخصا.

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المصدر: د ب أ
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