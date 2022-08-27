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بريطانيا: روسيا تكثف هجماتها في شرق أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تكثف هجماتها في شرق أوكرانيا
27 أغسطس 2022 12:27

 قالت وزارة الدفاع البريطانية إن من المحتمل أن تكون روسيا قد صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال الأيام الخمسة الماضية في خطوة قد تهدف إلى الاشتباك مع القوات الأوكرانية وإحباط هجوم مضاد.
وأفادت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر اليوم السبت إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التيتسيطر عليها روسيا.
وأضافت النشرة "هناك احتمال واقعي بأن تكون روسيا قد صعدت جهودها في دونباس في محاولة لجر أو توريط وحدات أوكرانية إضافية، وسط تكهنات بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد كبير"

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المصدر: رويترز
روسيا
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