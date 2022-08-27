الأحد 28 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية وأميركا تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي لبيونج يانج

كوريا الجنوبية وأميركا تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي لبيونج يانج
27 أغسطس 2022 11:40

بحث مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتينبرينك مع الممثل الخاص للسلام في شبه الجزيرة الكورية والشؤون الأمنية في كوريا الجنوبية كيم جون ،اليوم السبت عددا من القضايا بما في ذلك ملف كوريا الشمالية،بحسب بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.
وقال البيان أن كريتينبرينك وكيم اكدا مجددا التزامهما بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية،بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .
كما أكد كريتينبرينك دعم واشنطن القوي للمبادرة الجريئة التي طرحه الرئيس الكوري الجنوبي يون سون سول لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية مقابل خطوات لنزع السلاح النووي.
كان كريتينبرينك قد وصل إلى كوريا الجنوبية أول أمس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام .
وتأتي زيارته في الوقت الذي اطلقت فيه سول وواشنطن التدريبات العسكرية الأكبر بين الدولتين الحليفتين والتي يطلق عليها "أولتشي فريدوم شيلد " يوم الاثنين وسط مخاوف إزاء احتمال أن ترد بيونج يانج باعمال استفزازية.
واتفق الجانبان أيضا على الحفاظ على وضع استعداد قوي والرد بصرامة على أي استفزازات من بيونج يانج، حسب وزارة الخارجية .

أخبار ذات صلة
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
مانارينو يقاوم «الجسد العجوز»
المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
أميركا
آخر الأخبار
السودان: شكراً محمد بن زايد
الإمارات
السودان: شكراً محمد بن زايد
اليوم 04:32
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
الإمارات
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
اليوم 04:32
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
الإمارات
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
اليوم 04:32
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
الإمارات
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
اليوم 04:32
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
الإمارات
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
اليوم 04:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©