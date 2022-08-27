كوريا الجنوبية وأميركا تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي لبيونج يانج

بحث مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتينبرينك مع الممثل الخاص للسلام في شبه الجزيرة الكورية والشؤون الأمنية في كوريا الجنوبية كيم جون ،اليوم السبت عددا من القضايا بما في ذلك ملف كوريا الشمالية،بحسب بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وقال البيان أن كريتينبرينك وكيم اكدا مجددا التزامهما بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية،بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

كما أكد كريتينبرينك دعم واشنطن القوي للمبادرة الجريئة التي طرحه الرئيس الكوري الجنوبي يون سون سول لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية مقابل خطوات لنزع السلاح النووي.

كان كريتينبرينك قد وصل إلى كوريا الجنوبية أول أمس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام .

وتأتي زيارته في الوقت الذي اطلقت فيه سول وواشنطن التدريبات العسكرية الأكبر بين الدولتين الحليفتين والتي يطلق عليها "أولتشي فريدوم شيلد " يوم الاثنين وسط مخاوف إزاء احتمال أن ترد بيونج يانج باعمال استفزازية.

واتفق الجانبان أيضا على الحفاظ على وضع استعداد قوي والرد بصرامة على أي استفزازات من بيونج يانج، حسب وزارة الخارجية .