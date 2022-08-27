التشيك توافق على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»

وافق مجلسا البرلمان التشيكي على ضم كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أهم عملية توسع للحلف الغربي خلال أعوام.

وصوت مجلس النواب بشبه إجماع لصالح التصديق على ضم الدولتين الشماليتين في جلسة عقدت خلال الليل وانتهت في وقت مبكر من اليوم السبت. وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح انضمام الدولتين إلى الحلف في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتعد الخطوة الأخيرة للتصديق على توسيع الناتو في جمهورية التشيك هي توقيع رئيس البلاد ميلوس زيمان. وذكر المتحدث باسم الرئيس زيمان (77 عاما) أنه يؤيد خطط توسع الحلف.

وقد امتنعت السويد وفنلندا عن السعي للحصول على عضوية الناتو لعقود طويلة، إلا أن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب في تغير الحسابات السياسية، وأصبحت الأغلبية في البلدين ترى أن الانضمام لحلف الناتو أمر حيوي لأمنهما.