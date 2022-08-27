الأحد 28 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«اف بي اي»: مواد سرية للغاية أدت إلى تفتيش منزل ترامب

«اف بي اي»: مواد سرية للغاية أدت إلى تفتيش منزل ترامب
27 أغسطس 2022 10:05

حصل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي) على تصريح من قاض اتحادي لتفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد اكتشاف أن الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني 184 وثيقة سرية من البيت الأبيض، وفقا لإفادة تم الكشف عنها يوم الجمعة.
وكان ترامب قد سلم بشكل طوعي تلك الوثائق السرية، مع مجلات وصحف وصور وخطابات وملاحظات ومواد متنوعة أخرى- في 15 صندوقا إلى الأرشيف الوطني في يناير بعدما طلبت الوكالة الاتحادية المسؤولة عن إجراء الحفاظ على الوثائق الرئاسية والحكومية أن يعيد ترامب هذه السجلات إلى واشنطن.
وكان اكتشاف تلك الوثائق السرية هو الذي شكل جسم الدليل الذي ذكرته وزارة العدل في مذكرة التفتيش الصادرة لمكتب التحقيقات الاتحادي والتي وافق عليها قاض في 5 أغسطس- قبل ثلاثة أيام من قيام "اف بي اي" بمداهمة منزل ترامب في "مار إيه لاجو".
وكتب أحد عناصر "اف بي اي" في الإفادة التي تتكون من 32 صفحة لدعم مذكرة تفتيش المكتب "الحكومة تجري تحقيقا جنائيا بشأن النقل غير القانوني والتخزين لمعلومات سرية في أماكن غير مسموح بها، وكذلك الإخفاء أو النقل غير القانوني لسجلات حكومية".

أخبار ذات صلة
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
مانارينو يقاوم «الجسد العجوز»
المصدر: د ب أ
ترامب
أميركا
آخر الأخبار
السودان: شكراً محمد بن زايد
الإمارات
السودان: شكراً محمد بن زايد
اليوم 04:32
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
الإمارات
سفير الدولة لدى الخرطوم لـ«الاتحاد»: الإمارات تدعم الجهود السودانية في احتواء التداعيات الإنسانية
اليوم 04:32
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
الإمارات
المساعدات الإماراتية للسودان عطاء مستدام
اليوم 04:32
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
الإمارات
فاطمة بنت مبارك: دعم وتمكين المرأة من الثوابت الوطنية
اليوم 04:32
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
الإمارات
منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
اليوم 04:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©