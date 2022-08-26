الإمارات: ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة الأطراف إلى مفاوضات بناءة تنتهي بتحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية. وقالت الإمارات، في بيان، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، أدلت به أميرة الحفيتي نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «إن الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة تعكس جملة من الأمور المهمة، وهي أن الوضع الأمني لا يزال هشاً، وأن دورات العنف أصبحت متكررة على نحو مقلق».

وأضافت: «تؤكد هذه الأحداث كذلك على أن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف يكمن في التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وأن هذه الغاية النهائية ينبغي أن تظل محل تركيز الأطراف والمجتمع الدولي وألا نكتفي بمجرد إدارة الأوضاع على الأرض، حيث أثبت هذا النهج أنه غير مجد».

وتابعت الحفيتي، بحسب البيان: «نشدد على ضرورة عودة الأطراف إلى مفاوضات بنّاءة تنتهي بتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بناء على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن واعتراف متبادل».

وأكدت على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره في صون السلم والأمن من خلال توفير الدعم اللازم للعملية السياسية.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع هذه الجهود، كررت التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشادت بجهود الوساطة المصرية التي لعبت مجدداً الدور الأبرز في استعادة التهدئة.

وشددت على أن المزيد من دورات العنف هذه لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للقطاع، فكما تشير تقارير الأمم المتحدة يعتمد أكثر من 8 في المئة من سكان القطاع، البالغ عددهم مليوني شخص، على تلقي المساعدات الإنسانية، بينما وصل مستوى البطالة بين الشباب إلى 80 في المئة، في الوقت الذي يعاني فيه أطفال غزة من أوضاع نفسية صعبة، إذ شهد من يبلغ عمرهم 15 عاماً اليوم، 5 نزاعات مدوية حتى الآن.

وأوضحت أن خفض التوترات وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لسكان غزة يصب في مصلحة كافة الأطراف ويعتبر ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما يستوجب أيضاً تكثيف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون لدعم عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع.

وذكرت أن تردي الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يستدعي زيادة الدعم الإنساني والاقتصادي والتنموي، وحثت السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية والخدماتية، لتحسين الحياة المعيشية للفلسطينيين، لاسيما مجتمعات اللاجئين.

وقالت: «انطلاقاً من إدراكنا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الجهات الفاعلة للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية، نرى أن الإجراءات الأخيرة مقلقة، وعليه نؤكد على أهمية التعاون معها بما يساهم في تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني».

وجددت الإدانة لكل الخطوات الأحادية التي تجعل من تحقيق حل الدولتين هدفاً صعب المنال، وخصت بالذكر الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي استمرت بوتيرة عالية في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما أدانت العنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين، داعية، بحسب البيان، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدٍ لذلك.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشريف ووقف كافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير هوية المدينة.

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات على استعدادها لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق حل الدولتين، مشددة على أن الدبلوماسية والحوار السلمي يظلان الخيار الأمثل لتهدئة التوترات، فاستمرار العنف لا يخدم أي طرف، بل على العكس من ذلك، يذهب ضحاياه العديد من الأبرياء ومنهم النساء والأطفال الذين يستحقون مستقبلاً وحياة أفضل.