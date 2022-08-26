مقتل وإصابة 9 جنود في 143 خرقاً «حوثياً»

عدن (الاتحاد)

أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل وإصابة 9 جنود بنيران ميليشيات «الحوثي» الإرهابية خلال يومين، ضمن خروقاتها اليومية المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مساء أمس الأول، إن ميليشيات «الحوثي» الانقلابية ارتكبت 143 خرقاً للهدنة الأممية يومي الثلاثاء والأربعاء، في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضح البيان، أن الخروقات توزّعت بين 41 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و32 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و23 خرقاً بجبهات محور تعز، وتسعة خروقات غرب حجة، إضافة إلى أربعة أخرى في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في محور صعدة.

وبحسب البيان، فإن قوات الجيش تصدّت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع «حوثية» باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب.