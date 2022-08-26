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تونس تستقبل الوفود المشاركة في قمة «تيكاد»

تونس تستقبل الوفود المشاركة في قمة «تيكاد»
27 أغسطس 2022 03:04

تونس (وكالات)

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بدأت الوفود بالوصول إلى تونس للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا «تيكاد 8» وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة في العاصمة.
واستقبلت رئيس الحكومة نجلاء بودن بمطار تونس قرطاج الدولي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي أكول أجاني، ورئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جان ميشال سما لوكوندي، كما استقبل وزير الخارجية عثمان الجرندي وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي.
وعلى مدار أيام قبل المؤتمر شهدت الشوارع الرئيسية للعاصمة ومحيط قصر المؤتمرات، الذي سيحتضن قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركة في المؤتمر، حملات تنظيف وتهيئة واسعة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إغلاق عدة شوارع وانهج محيطة بقصر المؤتمرات مدة المؤتمر لدواع أمنية. وتونس هي ثاني دولة أفريقية تستضيف مؤتمر «تيكاد»، بعد كينيا في 2016، ونظمت حكومة اليابان قمة «تيكاد» في نسختها الأولى عام 1993.
وتعتبر قمة «تيكاد» منتدى مفتوحاً وشاملاً يجمع كافة البلدان الأفريقية وشركاء التنمية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان المانحة والدول الآسيوية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال التنمية في أفريقيا.

تونس
طوكيو
أفريقيا
جنوب السودان
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