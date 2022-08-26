انتشار كتائب تابعة للدبيبة في محيط طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تواصل الكتائب الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية انتشارها في محيط العاصمة طرابلس، للتصدي لأي هجوم تقوده قوات اللواء أسامة جويلي الداعمة لحكومة فتحي باشاغا، التي تسعى لدخول طرابلس عنوة لفرض واقع سياسي جديد.

وكشف مصدر ليبي لـ «الاتحاد» عن عقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات الماضية في طرابلس لوضع خطط التصدي لأي هجوم عسكري يقوده اللواء أسامة جويلي، مشيراً إلى وجود انتشار للقوات في محاور استراتيجية داخل العاصمة، منها طريق مطار طرابلس الدولي وغيرها من المنطقة، التي يرجح أن تقدم قوات أسامة جويلي على مهاجمتها.

ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا لا يريد حرباً طويلة الأمد داخل طرابلس، لأن ذلك يعني استمرار بقاء حكومة الوحدة الوطنية في المشهد، إضافة لتخوفه من خسارته أي تعاطف أو دعم في العاصمة الليبية حال إقدامه على إدخال العاصمة الليبية في مواجهة عسكرية جديدة.

بدوره، أكد المحلل السياسي الليبي إسلام حاجي أن ما يجري من حشد عسكري في محيط طرابلس بين الحكومتين وصل إلى ذروته، محذراً من اندلاع حرب شرسة داخل العاصمة تؤدي إلى تدميرها بشكل كبير، لكنه استبعد دخول طرابلس حرباً طويلة الأمد خلال الفترة الحالية إلا لو دعمت الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية هذا التحرك. واستبعد حاجي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إجراء الانتخابات الليبية قريباً بسبب التطورات الأخيرة.

من جانبه، حض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا، داعياً إلى أخذ حاجة الشعب الليبي إلى السلام والانسجام السياسي في الاعتبار.

وقال دوجاريك، خلال إحاطته اليومية بمقر المنظمة الدولية، مساء أمس الأول، إن الأمم المتحدة «تراقب بقلق» التطورات في ليبيا، بما في ذلك تعبئة القوات والتهديدات باللجوء إلى القوة لأهداف سياسية.

في سياق آخر، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح أن القوة القاهرة التي تعذر معها إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي انتهت الآن، مشيراً إلى أن تأخر تسلم القوانين المنظمة للعملية الانتخابية هو العامل الأول في القوة القاهرة، وشدد على أن الحل المطروح للخروج من الأزمة الحالية الاحتكام إلى الشعب عبر إجراء انتخابات في ليبيا.