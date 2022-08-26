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الحكومة الإثيوبية تعلن التحرك ضدّ أهداف عسكرية في تيجراي

الحكومة الإثيوبية تعلن التحرك ضدّ أهداف عسكرية في تيجراي
27 أغسطس 2022 03:04

أديس أبابا (وكالات) 

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أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستشنّ عمليات ضدّ أهداف «عسكرية» في إقليم تيجراي، بعد يومين من عودة المعارك مع المتمردين في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا. وجاء في بيان حكومي: «تبقى الحكومة الفيدرالية على استعداد تام لنقاش غير مشروط، لكنها ستشن عمليات تستهدف القوّات العسكرية المناوئة للسلام»، وهي تدعو «الأشخاص المقيمين في منطقة تيجراي إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع» التي تضمّ معدّات عسكرية أو منشآت تدريب.
وتعرضت مقلي عاصمة إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا لضربة جوية، أمس، قالت وسائل إعلام محلية تسيطر عليها السلطات الانفصالية، الحكومة الاتحادية بتنفيذها. وأكدت منظمة إغاثة أن موظفيها في مقلي سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار مضاد للطائرات. كما أكدت منظمة إغاثة أخرى في مقلي سماع انفجار جراء الضربة الجوية.

إثيوبيا
إقليم تيغراي
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