«التيار الصدري» يطالب القضاء مجدداً بحل البرلمان العراقي

هدى جاسم (بغداد)

دعا «التيار الصدري»، أمس، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان، في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.

ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وارتفع منسوب التصعيد بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

ويطالب «التيار الصدري» بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاماً داخل وحول مبنى مجلس النواب.

فيما يقيم أنصار «الإطار التنسيقي» منذ 12 أغسطس اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري، في صلاة الجمعة، التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة، الثلاثاء المقبل، جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة.

وقال الموسوي مخاطباً القضاء: «إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون»، وتابع: «خذوها نصحية مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين».

وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

وفي هذه الأثناء، دعا مازن صاحب الشمري، نائب رئيس «مركز حلول للدراسات المستقبلية»، إلى «تأسيس مجلس حكماء للحوار من خارج النخبة السياسية الحالية، لإيجاد قواسم مشتركة يوافق عليها الخصوم».

وحذر الشمري في تصريح لـ«الاتحاد» من «السيناريو الأخطر المتمثل في تصعيد المواقف، والانتقال من إدارة الأزمة بالتصعيد عبر التغريدات والرسائل إلى التصعيد على الأرض عبر التظاهرات، وما تنطوي عليه من احتمال وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وعدم قدرة القوات الأمنية على منعها». واعتبر أن «التصعيد على الأرض ستكون نتائجه مدمرة للجميع، وللعملية السياسية برمتها».

من جانبه، أكد الدكتور عدنان الشريفي مستشار محكمة التحكيم العربية في جامعة الدول العربية أن «الوضع في العراق مفتوح على كل الاحتمالات»، مضيفاً في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «التيار الصدري» يسعى إما إلى حل البرلمان وبدء العملية السياسية من جديد، أو استمرار البرلمان الحالي مع البقاء على حكومة الكاظمي أو حكومة جديدة برئاسة الكاظمي.

وفي شوارع المنطقة الخضراء ببغداد يتبادل الفرقاء منذ نحو شهر الرسائل السياسية عبر المظاهرات والاعتصامات المتضادة والتي وصلت ذروتها، الثلاثاء الماضي باعتصام أتباع التيار الصدري عند بوابة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما دفع الأخير لتعليق أعماله، في انعكاس واضح وخطير لتفاقم الخلاف السياسي وانغلاق أفق التفاهمات الحزبية.

ومع تفاقم الخلافات، أخفقت كل مساعي ومبادرات حل الأزمة في البلاد، حتى الآن، والتي كان آخرها دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجلسة حوار عاجلة في 17 من أغسطس، وكان يفترض أن تضم جميع القادة السياسيين في البلاد لوضع الحلول الجذرية للأزمة.

ولكن يبدو أن دعوة الكاظمي لم تحقق أهدافها، إذ قاطع «التيار الصدري» جلسة الحوار، فضلاً عن تغيب عدد من قيادات «الإطار التنسيقي».