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انفجار يلحق أضراراً بسيارة للسفارة الأسترالية في بغداد

انفجار يلحق أضراراً بسيارة للسفارة الأسترالية في بغداد
27 أغسطس 2022 03:04

بغداد (الاتحاد) 

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تعرضت سيارة تابعة للسفارة الأسترالية في العراق «لأضرار طفيفة» في المنطقة الخضراء في بغداد، صباح أمس، بعد انفجار عبوة يدوية الصنع لم تتسبب في وقوع إصابات، وفق مصدر أمني.
وقال مصدر أمني في المنطقة الخضراء، طلب عدم كشف اسمه: «انفجار العبوة الناسفة أدى لوقوع أضرار مادية بسيطة في إحدى سيارات موكب السفارة الأسترالية».
وتابع المسؤول، إن الانفجار «لم يسفر عن إصابات»، و«ألحق أضراراً طفيفة» بإحدى السيارات. وأوضح أن الموكب الأسترالي «ربما لم يكن هدفاً» لهذا الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: «تستنكر وزارة الخارجية الحادث، الذي طال سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد، لم يُسفِر عن إصابات». وأضاف: «وإذ تُعرِبُ الوزارة عن تضامُنِها مع الجانب الأستراليّ، فإنها تُؤَكِّدُ التزامها الكامل باتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات، لحمايةِ كوادر ومباني البعثات الدبلوماسيّة وتيسير عملها بما يُعَزِّزُ أواصر العمل المُشترَك». والمنطقة الخضراء تخضع لإجراءات أمنية مشددة في بغداد، وتضم خصوصاً سفارات ومبانيَ حكومية، بما فيها البرلمان العراقي والعديد من الوزارات.

العراق
بغداد
أستراليا
المنطقة الخضراء
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