20 مليون أفغاني مهددون بانعدام الأمن الغذائي

دينا محمود (كابول، لندن)

«نصف عدد سكان أفغانستان باتوا يواجهون حالياً مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي».. تحذير عالي النبرة أطلقته وكالات إنسانية دولية، بشأن الوضع الإنساني في هذا البلد.

وبحسب المعايير التي وضعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يواجه قرابة 20 مليون أفغاني، من أصل نحو 39 مليوناً هو العدد الإجمالي لسكان البلاد، المستوييْن الثالث والرابع من مستويات انعدام الأمن الغذائي، وهو ما جعل بعضهم هناك يُشبِّه الوضع في أفغانستان، بنظيره في الصومال، الذي تهدده مجاعة تبدو وشيكة، جراء موجة جفاف هي الأسوأ من نوعها، منذ عقود طويلة.

ويقول متابعون للشأن الأفغاني، إن الأوضاع الراهنة في أفغانستان، توحي بأن هذا البلد عاد نحو قرن كامل من الزمان إلى الوراء، بعدما أصبح قرابة 50 في المئة من سكانه يتضورون جوعاً، في ظل تردي أحوال الاقتصاد، وفقدان جانب كبير من السكان، لوظائفهم، وهو ما جعلهم يفتقرون للمصدر الرئيس للدخل، بما ينعكس على قدرتهم على توفير الطعام لأنفسهم ولعائلاتهم.

وفي هذا السياق، نقلت مجلة «واشنطن إكزامينر» الأميركية عن سيدة أفغانية، كانت تعمل معلمة في السابق، قولها إن النظام الغذائي، الذي باتت تستطيع توفيره لنفسها ولأسرتها، لم يعد صحياً على الإطلاق، أو حتى مضموناً له أن يستمر لفترة طويلة، في ظل عدم توافر المال أو فرص العمل.

وتشير هذه السيدة، إلى أن الأسرة بكاملها باتت الآن تعتمد على راتب شقيقها الذي لا يزال يحتفظ بوظيفته في القطاع الطبي، قائلة إنها وعائلتها يشعرون بالقلق بعد الانتهاء من كل وجبة، بشأن ما إذا كانوا سيستطيعون توفير الوجبة التالية لها من عدمه، فضلاً عن أن الطعام الذي يضطرون لتناوله، صار بالكاد صالحاً للأكل، في ضوء تضاؤل مواردهم المالية بشدة.

وفي حين يعجز سكان المدن والمناطق الحضرية في أفغانستان، عن زراعة المواد الغذائية التي يحتاجون إليها لسد جوعهم، يبدو المشهد أكثر قتامة في الريف، الذي ربما يعيش الكثيرون فيه في الوقت الحالي، على ثلاث شرائح من الخبز يومياً لا أكثر، وتخلو موائدهم في أغلب الأحيان، من اللحوم والخضراوات والفواكه.

وفي تصريحات للمجلة نفسها، قال مسؤول أفغاني سابق، إن شخصاً أخبره مؤخراً بأنه لم يذق اللحوم منذ نحو 8 شهور، مشدداً على أن الأزمة الراهنة تجعل الناس يأكلون أي شيء يستطيعون الحصول عليه، لكي يتسنى لهم البقاء على قيد الحياة.

ويفاقم من الأزمة الإنسانية في أفغانستان، محدودية المساعدات الدولية التي تصل إلى هذا البلد، والانكماش الذي تشهده حركة التجارة، ما أجبر بعضهم على إغلاق متاجرهم أو تقليص أنشطتها، فضلا عن وجود قيود على السحب من المصارف.