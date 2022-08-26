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البابا فرنسيس: مستعد لزيارة كوريا الشمالية

البابا فرنسيس: مستعد لزيارة كوريا الشمالية
27 أغسطس 2022 03:04

روما (وكالات) 

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أعرب بابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية، في حال وجه قادة البلد دعوة له، وذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية «كيه بي إس» التي نشرت مقتطفات منها أمس.
وقال فرنسيس لشبكة «كيه بي إس:«سأتوجه إلى هناك حالما يوجهون دعوة لي، وأقول إنه يجب أن يدعوني، لن أرفض، ودائماً ما يكون الغرض من زيارتي حب أخوي».
وأضاف:«لقد عانيتم من ويلات الحرب، وبالتالي أنتم تعلمون ما الذين تعنيه الحرب، اعملوا باتجاه السلام، وأتوجه بمباركتي وصلواتي لأن يحل السلام في الكوريتين».

البابا فرنسيس
كوريا الشمالية
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