"بيونتك" و"فايزر" تطلبان ترخيص لقاح لمتحورات أوميكرون

قدمت شركة الأدوية الألمانية "بيونتك" وشريكتها الأميركية "فايزر"، الجمعة، طلبا للحصول على ترخيص للقاحهما الأحدث ضد فيروس كورونا المستجد بعد أن عدل للاستخدام ضد السلالات الفرعية من متحور أوميكرون. يتكون نصف اللقاح الجديد من نفس مادة اللقاح السابق. والنصف الآخر مصنوع من الحمض النووي الريبوزي المرسال الذي يستهدف على وجه التحديد المتحورات الفرعية "بي إيه.4" و"بي إيه.5". تشير بيانات تجارب العلاج قبل السريرية إلى أن اللقاح المعدل يوفر "استجابة قوية محايدة للأجسام المضادة" لهذه الأنواع الفرعية بالإضافة إلى أنواع أخرى من متحور أوميكرون. يتضمن الطلب أيضا معلومات عن جودة اللقاح وعملية إنتاجه، ويعتمد جزئيا على بيانات من دراسة تتعلق بلقاح مصمم خصيصا للمتحور الفرعي "بي إيه.1" الذي قدمته الشركتان للحصول على ترخيص في تموز الماضي. وقالت وكالة الأدوية الأوروبية مؤخرا إنها ستعلن في سبتمبر المقل قرارا بشأن طلب الحصول على اللقاح الخاص بالمتحور الفرعي "بي ايه.1" لشركتي "بيونتك" و"فايزر" وكذلك شركة الأدوية الأميركية "مودرنا".