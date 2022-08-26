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زيلينسكي يقدم بيانات عن صادرات الحبوب الأوكرانية

مزارع يحصد القمح في أوكرانيا
27 أغسطس 2022 00:59

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بيانات وأرقاما جديدة حول صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء تطبيق اتفاق الممرات الآمنة.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا صدرت إلى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بموجب بنود الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس الأوكراني، في كلمة مسائية، أن 44 سفينة أرسلت إلى 15 دولة.
وأكد أن بلاده استلمت 70 طلبا آخر لتحميل سفن بالمنتجات الغذائية، مؤكدا أن هدف كييف هو تصدير ثلاثة ملايين طن شهريا.
وأوكرانيا أحد أكبر المنتجين للقمح في العالم. كما تنتج كميات كبيرة من الذرة الصفراء وحبوب عباد الشمس التي تستخدم في صناعة زيت الطعام.
بموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو في إسطنبول، استأنفت أوكرانيا صادراتها من الحبوب.
وأسهمت الأزمة الأوكرانية الحالية وتوقف صادرات كييف من الحبوب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة في الدول الفقيرة.

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المصدر: رويترز
القمح
صادرات الحبوب
أوكرانيا
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