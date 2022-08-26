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إصابات في اقتحام شاحنة مقهى في بروكسل

الشرطة تطوق مكان الحادث في بروكسل
27 أغسطس 2022 00:18

اقتحم سائق بشاحنته باحة مقهى مزدحم في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة قبل أن يلوذ بالفرار.
وقُبض في وقت لاحق على مشتبه به في مدينة أنتويرب الساحلية الشمالية وسيتم استجوابه لكن المدعين قالوا إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث متعمدا أم عرضيا.
وأوضحت فليميان بيرت الناطقة باسم المدعي العام في بروكسل "التحقيق ما زال جاريا لتوضيح الملابسات الدقيقة للحادث. لم تعرف بعد في هذه المرحلة (...) دوافع المشتبه به".
وأضافت للصحافيين "تذكر الأدلة بالهجمات التي ارتكبت في الماضي لكن في الوقت الحالي ليس من المؤكد بعد أنه هجوم ومن المحتمل أنه كان مجرد حادث".
وعقب الاصطدام، رفعت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، مستوى التأهب من 2 إلى 3 خلال بضع ساعات في الأماكن التي يرتادها الناس في بروكسل قبل خفضها "بسبب عناصر مطمئنة" في التحقيق الجاري، وفق ما قال ناطق، دون مزيد من التفاصيل.
وسيعقد مكتب المدعي العام في بروكسل مؤتمرا صحافياً الساعة 17,30 (15,30 ت غ).
وقالت الشرطة إن "التحقيق جار ومن السابق لأوانه التعليق" على ملابسات الحادث.
ونقلت صحيفة "لو سوار" عن فيليب كلوز رئيس بلدية بروكسل "من المؤكد أن الشاحنة سارت بسرعة كبيرة جداً" نحو الباحة، حيث كان "سياح وموظفون من المدينة وسكان محليون".

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المصدر: آ ف ب
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