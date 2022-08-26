السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مجاعة في سريلانكا وتحذير لدول جنوب آسيا

عجوز تحضر القليل من الطعام في كولومبو
27 أغسطس 2022 00:02

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأطفال في سريلانكا "ينامون جوعى" بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزيرة، محذّرة من أن دولا أخرى في جنوب آسيا قد تواجه وضعا مماثلا.
وتعاني سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق بعد نفاد العملات الأجنبية لشراء الواردات، ما يتركها مع إمدادات شحيحة من الغذاء والوقود والأساسيات الأخرى.
وأوضح جورج لارييا أدجي، المدير الإقليمي لليونيسف في جنوب آسيا أن الأزمة تشعر بها خصوصا العائلات التي "لم تكن تحصل على كل وجباتها اليومية" لأن السلع الاستهلاكية أصبحت باهظة الثمن.
وقال للصحفيين "الأطفال ينامون جوعى وغير متأكدين ما إذا كانوا سيحصلون على وجبتهم التالية".
تخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار أميركي في أبريل الماضي وهي تجري حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر أيضا على الاقتصادات المجاورة، مضيفا أن بلدانا أخرى في المنطقة قد تواجه أزمات غذائية.
وقال "الوضع الاقتصادي الهش والتضخم في كل أنحاء جنوب آسيا من شأنهما أن يهددا حياة الأطفال بشكل أكبر".
وأطلقت اليونيسف نداء لجمع 25 مليون دولار أميركي لتلبية الحاجات الطارئة لنصف الأطفال على الأقل في سريلانكا.
كانت الحكومة قد أصدرت هذا الشهر نداء لمكافحة سوء التغذية المنتشر بين الأطفال.

أخبار ذات صلة
بعدما استقرّت الأوضاع.. سريلانكا تتجه لرفع الطوارئ
سريلانكا.. محتجون يسلمون أموالاً عثروا عليها في قصر الرئاسة
المصدر: آ ف ب
سريلانكا
يونيسيف
مجاعة
جنوب آسيا
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©