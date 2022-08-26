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الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع بشأن ارتفاع أسعار الطاقة

محطة لتوزيع الغاز في بولندا
26 أغسطس 2022 23:43

قال  رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن وزراء الطاقة في التكتل سيعقدون اجتماعا "عاجلا" للتغلب على الزيادات الحادة في أسعار الكهرباء.
وذكر فيالا، عبر موقع تويتر، أن التشيك أعلنت عن الاجتماع "لمناقشة إجراءات طارئة خاصة لمواجهة وضع الطاقة".
سيعكف الاجتماع على البحث عن حلول بما في ذلك مناقشة تحديد سقف للأسعار.
يواجه الاتحاد الأوروبي قفزة في أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية منذ الأزمة الأوكرانية الحالية مما يجعل الحكومات تسارع إلى إيجاد سبل لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني من التداعيات.
 أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم وتدهور قيمة اليورو، ما يهدد بجر الاقتصادات إلى دائرة الركود.
وقال متحدث باسم حكومة التشيك إنه سيتم موعد الاجتماع سيعلن في وقت لاحق.
ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الصناعة جوزيف سيكيلا قوله "السوق خرجت عن السيطرة إلى حد معين وتقلبات السوق تمنع التفاعل مع الأنباء السارة، والأنباء السيئة فقط تتراكم وتدفع الأسعار للصعود".
وأضاف قائلا "إنها مشكلة لكل أوروبا. وبالطبع، عندما يكون لديك سوق أوروبية ومشكلة أوروبية، عندئذ فإن الحل الأسهل يمكن إيجاده على المستوى الأوروبي".
وقال سيكيلا إن تحديد سقوف للأسعار على المستوى الأوروبي سيكون إجراء محتملا وإن جمهورية التشيك ستؤيد هذا الاقتراح إذا قرر الاتحاد الأوروبي دراسته.
وقيدت روسيا صادراتها من الغاز إلى أوروبا، وخاصة ألمانيا، مشيرة إلى مسائل صيانة وإصلاحات في خط الأنابيب، وأوقفت الصادرات إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تماما.
 ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة لضمان نقل شحنات من الغاز على وجه السرعة إلى الدول الأعضاء التي تواجه نقصا في حالة وصول الإمدادات إلى مستويات حرجة.

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المصدر: وكالات
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