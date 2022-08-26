السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أذربيجان تسيطر على بلدة استراتيجية قرب ناجورنو كاراباخ

رفع علم أذربيجان فوق مدينة لاتشين
26 أغسطس 2022 23:12

أعلنت أذربيجان أنها نشرت قوات لها في بلدة "لاتشين" ذات الأهمية الاستراتيجية على مقربة من منطقة ناجورنو كاراباخ.
كانت لاتشين خاضعة يوما مّا لسيطرة أرمينيا المجاورة.
وكتب الرئيس إلهام علييف، على موقع تويتر اليوم الجمعة "اليوم، 26 أغسطس، عدنا نحن الأذربيجانيين إلى مدينة لاتشين".
يمر "ممر لاتشين" عبر المدينة، وهو طريق يبلغ طوله ستة كيلومترات يربط بين أرمينيا ومنطقة ناجورنو كاراباخ التي تطالب بها كل من الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.
خلال حرب كاراباخ الأخيرة في 2020، استعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من المنطقة وفقد الأرمن لاتشين، وأصبحت المدينة منذ ذلك الحين تحت السيطرة المؤقتة لروسيا التي كانت توسطت في الحرب ثم أرسلت جنودا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار بين الطرفين.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار على تسليم لاتشين للجنود الأذربيجانيين. ومع ذلك، هناك خلاف حول ما إذا كانت جميع الشروط لذلك قد وفيت بصورة فعلية أم لا.

أخبار ذات صلة
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
المصدر: د ب أ
أذربيجان
أرمينيا
ناجورنو كاراباخ
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©