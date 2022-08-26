أذربيجان تسيطر على بلدة استراتيجية قرب ناجورنو كاراباخ
رفع علم أذربيجان فوق مدينة لاتشين
26 أغسطس 2022 23:12
أعلنت أذربيجان أنها نشرت قوات لها في بلدة "لاتشين" ذات الأهمية الاستراتيجية على مقربة من منطقة ناجورنو كاراباخ. كانت لاتشين خاضعة يوما مّا لسيطرة أرمينيا المجاورة. وكتب الرئيس إلهام علييف، على موقع تويتر اليوم الجمعة "اليوم، 26 أغسطس، عدنا نحن الأذربيجانيين إلى مدينة لاتشين". يمر "ممر لاتشين" عبر المدينة، وهو طريق يبلغ طوله ستة كيلومترات يربط بين أرمينيا ومنطقة ناجورنو كاراباخ التي تطالب بها كل من الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين. خلال حرب كاراباخ الأخيرة في 2020، استعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من المنطقة وفقد الأرمن لاتشين، وأصبحت المدينة منذ ذلك الحين تحت السيطرة المؤقتة لروسيا التي كانت توسطت في الحرب ثم أرسلت جنودا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار بين الطرفين. ونص اتفاق وقف إطلاق النار على تسليم لاتشين للجنود الأذربيجانيين. ومع ذلك، هناك خلاف حول ما إذا كانت جميع الشروط لذلك قد وفيت بصورة فعلية أم لا.