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الناتو يعلّق على قدرات روسيا العسكرية في القطب الشمالي

ترودو وستولتنبرج يستمعان لشروح من عسكريين وسياسيين
26 أغسطس 2022 21:44

علّق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، على القدرات التي تتمتع بها روسيا في القطب الشمالي.
وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف، خلال زيارة إلى كندا إن القدرات الروسية في الدائرة القطبية الشمالية تمثل تحديا استراتيجيا للحلف وإن الحلف يحتاج إلى وجود قوي له في تلك منطقة.
وأكد ستولتنبرج، الذي كان يقف إلى جوار رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في كولد ليك في ألبرتا "تتزايد أهمية الدائرة القطبية الشمالية لحلف شمال الأطلسي ولكندا لأننا نرى تعزيزا عسكريا روسيا كبيرا (هناك) يتمثل في قواعد جديدة ومنظومة أسلحة جديدة".
من جانبه، قال ترودو "حدث تحول في الوضع الجيوسياسي خلال الشهور الماضية هو السبب في أن تفهم أن روسيا مثار قلق متزايد لنا جميعا يجعل من المناسب بالنسبة لنا أن نطلع الأمين العام وحلف شمال الأطلسي على جميع الأشياء التي تفعلها كندا من خلال نوراد"، في إشارة إلى المنظمة الأميركية-الكندية للدفاع عن أميركا الشمالية.

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المصدر: آ ف ب
ينس ستولتنبرج
جاستن ترودو
كندا
روسيا
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