إيطاليا تستقبل مهاجرين بعد 10 أيام من إنقاذهم

مهاجرون يحتفلون على متن السفينة بعد السماح لهم بالنزول في إيطاليا
26 أغسطس 2022 21:11
احتفل مهاجرون على متن سفينة الإنقاذ (ذا أوبن آرمز أونو) وعانقوا أفراد الطاقم ورقصوا فرحا، اليوم الجمعة، لدى إبلاغهم بأن السلطات الإيطالية ستسمح لهم بالنزول في ميناء "ميسينا" بعد أن قضوا عشرة أيام على الأقل في البحر. وقال صلاح (23 عاما) وهو من بين 99 مهاجرا على متن السفينة "أنا سعيد للغاية لأنني أخيرا سأكون قادرا على رؤية شقيقي. إنه لأمر رائع". ويوم 17 أغسطس، أنقذت جمعية (أوبن آرمز) الخيرية الإسبانية 101 مهاجر كانوا على متن سفينة متهالكة من الخشب قبالة ساحل تونس كانت لا تُعرف لها وجهة قبل يوم على الأقل. وسمح لرجل يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة بالنزول في إيطاليا مع رفيق سفر لكن قيل للباقين إن عليهم البقاء على متن سفينة الإنقاذ لحين الحصول على الإذن بالنزول.