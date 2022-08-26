السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

والي «الجزيرة» السابق لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في مساندة الشعب السوداني

والي «الجزيرة» السابق
26 أغسطس 2022 20:16

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

أكد الدكتور عبدالله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة السابق في السودان أن دولة الإمارات دائماً ما تكون سبّاقة في دعم السودان وشعبه عند الأزمات والمحن، مشدداً على العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين على مدار السنوات الماضية.
وأضاف الكنين لـ «الاتحاد»، أن شعب الإمارات شعب شقيق، وأن علاقات شعبي الإمارات والسودان أزلية وتاريخية منذ أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضحاً أن شعب السودان يثمن عالياً هذه العلاقة. 
وأوضح والي الجزيرة السابق أن «الإمارات وشعبها دائماً عند الموعد في كل الملمات والمحن التي تلم بشعب السودان، الذي يُقدر هذه الوقفات الأخوية في مواجهة تأثيرات السيول والفيضانات». 
ووجه الكنين الشكر إلى الإمارات قيادة وشعباً على الدعم المستمر للشعب السوداني، في إطار رسالتها الإنسانية في العالم. 
ويعيش السودان كارثة السيول والفيضانات، التي أسفرت منذ يونيو الماضي، عن مقتل وإصابة العشرات، وكشفت إحصاءات رسمية عن انهيار عشرات الآلاف من المنازل جزئياً أو كلياً، فضلاً عن تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق.
وأشار المسؤول السوداني السابق إلى أن مساعدات دولة الإمارات و«الهلال الأحمر» الإماراتي من مساعدات غذائية وطبية وأدوية ووجود على أرض الواقع بالفرق الطبية ساهمت في تخفيف معاناة المتضررين من السيول والفيضانات، خصوصاً ولاية الجزيرة الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.
وشهدت الولاية، التي تقع وسط السودان، حدوث انهيارات كلية وجزئية في كثير من المنازل، جراء السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، وأثرت آلاف الأشخاص، فيما غرقت مئات الأفدنة الزراعية بسبب السيول.
وتعتبر ولاية الجزيرة من أكثر الولايات تأثراً بالسيول، وفقد المواطنون منازلهم بسببها، كما خسروا مصادر الغذاء بعدما أتت على ما يدخرونه من حبوب وأطعمة.
وولاية الجزيرة ذات طابع زراعي، وتنتج المحاصيل الاستراتيجية والحبوب الغذائية التي يعتمد عليها السودانيون، وهو ما قد يسبب أزمة في البلاد.
وأعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للدفاع المدني العميد عبد الجليل عبد الرحيم عن ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 89 حالةَ وفاة.
وتضرر نحو 136 ألف شخص في 12 محافظةً سودانية.

أخبار ذات صلة
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
الإمارات
السودان
مساعدات
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©