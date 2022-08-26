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اعتقال العشرات على صلة بداعش في مخيم الهول

مخيم الهول
26 أغسطس 2022 20:07

اعتقلت القوات الكردية في شمال شرق سوريا عشرات الأشخاص على صلة بتنظيم داعش الإرهابي في مخيّم الهول للاجئين.
يقع المخيّم، الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية، على بعد أقلّ من 10 كيلومترات من الحدود مع العراق.
يضمّ المخيّم نحو 56 ألف شخص، من بينهم 10 آلاف أجنبي، بحسب معطيات الأمم المتحدة، هم بغالبيتهم أقرباء لعناصر من تنظيم داعش المتشدد ونازحون سوريون ولاجئون عراقيون.
تهدف هذه العملية، التي بدأت أمس الخميس، إلى "اعتقال العقول المدبرة لداعش في هذا المخيم والذين يقومون بعمليات إرهابية، بالإضافة إلى أخذ البصمات والحصول على الإحصائية الجديدة للقاطنين في المخيم" على ما قال سيامند علي المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة.
وقال علي من مخيّم الهول حيث عُثر "على أربعة خنادق" إنه "تم إلقاء القبض على 27 مشتبها به".
وأوضح "بدأت قواتنا بإزالة الخيم الفارغة ضمن المخيم حيث يستخدمها داعش خلال هجماته. وبدأت قواتنا بتسجيل أسماء القاطنين... وأخذ البصمات".
وانتشرت القوات على نطاق واسع في المخيّم، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مراسل صحفي.
ووصفت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان، مخيّم الهول ببيئة "تتخفّى فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام بعملياتها".
وتعرض التنظيم المتطرف لهزيمة كبيرة في العامين 2017 و2019 تباعاً.

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المصدر: آ ف ب
مخيم الهول
داعش الإرهابي
اعتقالات
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